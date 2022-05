Itália devolve mármore do Partenon à Grécia de forma definitiva

Partenon, na Grécia, vai receber de volta fragmento de mármore que fazia parte da coleção do diplomata inglês Robert Fagan (foto: wikimedia commons)

A região italiana da Sicília vai restituir à Grécia de forma definitiva um fragmento de mármore do Partenon, antigo templo que coroa a Acrópole de Atenas.





Trata-se de uma placa que retrata um dos pés e as dobras do vestido de uma deusa, provavelmente Ártemis, e que já estava emprestada para a Grécia desde janeiro deste ano.





Agora, no entanto, o governo da Sicília aprovou o "descomissionamento" da peça, ou seja, o procedimento técnico necessário para sua restituição definitiva a Atenas. Nas últimas semanas, a região já havia obtido o parecer positivo da Advocacia-Geral do Estado e do Ministério da Cultura.









O fragmento em questão fazia parte da coleção do diplomata inglês Robert Fagan (1761-1816), que passou a maior parte de sua carreira em Roma e na Sicília. Esse acervo foi comprado pela Universidade de Palermo em 1820.





Em troca de seu empréstimo no início do ano, a Grécia enviou para a Itália duas peças do Museu da Acrópole: uma estátua acéfala de Atena e uma ânfora geométrica, datadas do fim do século 5 a.C. e da primeira metade do século 8 a.C., respectivamente.





A aprovação da cessão definitiva, no entanto, pode dar novo impulso ao pleito de Atenas para reaver os mármores do Partenon tirados de seu território durante a dominação otomana, incluindo 15 painéis e 17 esculturas em exibição no Museu Britânico, em Londres.





Tanto o gabinete do premiê Boris Johnson quanto a instituição londrina alegam que as peças foram adquiridas "legalmente" no início do século 19 pelo então conde de Elgin, Thomas Bruce, que era embaixador no Império Otomano, ao qual a Grécia pertencia.





No entanto, em setembro passado, uma comissão intergovernamental da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) instou o Reino Unido a "rever sua posição e abrir um diálogo de boa fé" com o governo grego. (ANSA)