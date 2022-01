Itália empresta à Grécia um fragmento do friso do Partenon

Um fragmento do friso do Partenon, uma das obras mais emblemáticas da antiguidade e em poder da Itália, foi emprestado a Atenas para ser exposto no Museu da Acrópole, anunciou nesta segunda-feira(10) o Ministério da Cultura grego.



A peça representa o pé de Ártemis, a deusa grega da natureza, da caça e dos nascimentos, e pertence a uma parte do monumento dedicado às divindades do Olimpo.



O fragmento estava exposto no Museu Antonino Salinas, em Palermo, na Sicília, e foi enviado à Grécia pela Prefeitura, por decisão do Ministério da Cultura italiano.



No Museu da Acrópole, o primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis recebeu a peça em uma cerimônia que chamou este empréstimo de "um passo importante", abrindo o caminho para "outros museus" seguirem esse caminho.



"Sem dúvida o mais importante é que o Museu Britânico entenda que é hora dos mármores do Partenon (...) voltarem para cá, que é a sua casa", acrescentou.



Há décadas que a Grécia pede a Londres que devolva essas peças, que foram retiradas do antigo complexo de templos na Acrópole em Atenas e enviadas a Londres no início do século 11 pelo diplomata Lord Elgin.



As autoridades britânicas afirmam que as peças foram retiradas com a autorização dos líderes otomanos que ocupavam o país.



O fragmento emprestado pela Itália estava nas mãos do ex-cônsul britânico na Sicília, Robert Fagan, e foi adquirido em 1820 pela Universidade de Palermo.