Atentado em igreja nos EUA deixa várias pessoas baleadas

Mais um atentado deixou os Estados Unidos em pânico neste domingo (15/5). Um homem abriu fogo em uma igreja de Laguna Woods, a 75 quilômetros de Los Angeles, na Califórnia.

De acordo com informações das autoridades policiais locais, uma pessoa morreu e outras quatro foram gravemente feridas pelos disparos dentro da Igreja Presbiteriana de Genebra. O suspeito foi preso portando uma arma de fogo.

Massacre em supermercado

No sábado, um tiroteio em Buffalo, no estado de Nova York, deixou dez pessoas mortas dentro de um supermercado - seis clientes e quatro funcionários.



O assassino, de 18 anos, é um suposto supremacista branco. Identificado como Payton Gendron, ele foi preso na cena do crime. Seu ato foi descrito pelas autoridades como "terrorismo doméstico, puro e simples".

“O despacho recebeu a chamada de um tiroteio dentro da Igreja Presbiteriana de Genebra às 13h26 (17h26 no horário de Brasília)”, diz o comunicado do Departamento de Polícia do Condado de Orange no Twitter.“Quatro vítimas ficaram gravemente feridas e uma com ferimentos leves. Todas as vítimas são adultos e estão a caminho do hospital. Uma vítima morreu no local”, complementa o órgão.