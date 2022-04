Tiroteio em shopping dos Estados Unidos deixa 12 feridos; veja

Parte dos frequentadores do local que estavam próximos à saída conseguiram deixar o shopping na Columbia no momento dos disparos (foto: Redes sociais/Reprodução)

Centenas de pessoas que passeavam por um shopping da Columbia, nos EUA, neste sábado (16/4), tiveram o dia interrompido de maneira violenta: disparos feitos dentro do local deixaram 12 feridos e vários presos em lojas. Em coletiva de imprensa, a polícia afirmou que ainda atua no Columbiana Center e pediu a funcionários e frequentadores que informem onde estão para que os agentes os encontrem e os retire em segurança do local.





"Essas são informações preliminares. Temos 12 feridos, dez foram baleadas e duas sofreram lesões pela tentativa de fuga do local. Dois dos baleados estão em estado crítico. Ainda não há mortes relatadas", informou o chefe de polícia da Columbia, Skip Holbrook. Os baleados têm entre 15 e 73 anos.





O policial informou, ainda, que três pessoas estão detidas, mas nenhuma estava com armas de fogo. De acordo com Skip, os detidos são vistos como pessoas que podem dar informações e não como suspeitos. O departamento policial não acredita que os disparos tenham sido algo acidental ou aleatório.





No momento, os socorristas atuam para retirar funcionários e trabalhadores do local. "É um shopping muito grande e estamos liberando as áreas pouco a pouco. Estamos liberando as pessoas e as levando a um centro de reunificação próximo ao shopping. Amigos e familiares que queiram saber dos parentes podem estar lá ou ligar para a nossa central", acrescentou Skip.









COLUMBIA MALL SHOOTING: Officers have roads closed down all around the mall. Here's a look at the scene. Again CPD say multiple people were hurt in a shooting. Still awaiting the number of people and their conditions. pic.twitter.com/LAh2lU5Voi %u2014 Drew Aunkst WIS (@NewsDrewWIS) April 16, 2022

As avenidas que levam ao shopping também foram bloqueadas e a polícia pediu que "o público se mantenha fora da área do shopping". A polícia começou a receber inúmeros chamados de socorro por volta das 15h28 (horário de Brasília). Os denunciantes afirmam que os disparos foram feitos perto de uma loja da GAP.





A administração do Columbiana Center lamentou o ocorrido. "O ato de violência isolado e sem sentido de hoje é extremamente perturbador e nossos pensamentos estão com todos impactados. Somos gratos pela resposta rápida e apoio contínuo de nossa equipe de segurança e nossos parceiros na aplicação da lei", disseram em um comunicado à imprensa.





"A situação mais assustadora que já vivi", diz sobrevivente

O atleta de jiu-jitsu duas vezes campeão do mundo Guybson "The Spartan" estava no local com as duas filhas quando o tiroteio ocorreu. Ele afirma que os disparos duraram entre 8 a 12 segundos. Pelas redes sociais, ele compartilhou um vídeo logo após conseguir sair do local, em que algumas pessoas estão ofegantes por correr dos disparos.





"A situação mais assustadora que já estive com as minhas duas filhas. Parecia uma tempestade durante cerca de 8 a 12 segundos e as pessoas começaram a cair como loucas enquanto corriam desesperadas", escreveu o atleta.











"Não tenho a certeza do que aconteceu, mas espero que todos estejam bem. Já há mais de 100 socorristas à vista e estamos saindo daqui", acrescentou.





No Twitter, um usuário identificado como Zae compartilhou que estava no local e conseguiu sair do shopping logo no começo dos disparos. "Eu estava tirando fotos com o coelhinho da Páscoa e vi uma tonelada de pessoas correndo em direção à minha família e eu, tive que pegar meus irmãos mais novos e sair", escreveu em resposta a um tuíte da Polícia da Columbia.





"As pessoas começaram a gritar, o que me deixou ciente do que estava acontecendo. Sábado louco e eu espero que todos que tenham sido afetados estejam seguros", acrescentou.