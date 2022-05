Número de mortos em desabamento na China sobe para 53

Bombeiros trabalham em resgate no prédio que desabou (foto: CNS / AFP)

O número de mortos no desabamento de um prédio no centro da China subiu para 53, informou a imprensa estatal nesta sexta-feira, ao encerrar os trabalhos de resgate."As pessoas presas e incomunicáveis após o acidente foram todas encontradas", destacou a emissora estatal CCTV. "Dez pessoas foram resgatadas, e 53, morreram", acrescentou.A oficial municipal Wu Guiying pediu desculpas à sociedade pelo acidente nesta sexta-feira, e disse que estava "extremamente angustiada".A 10ª pessoa resgatada foi retirada dos escombros por volta da meia-noite desta quinta-feira, após passar quase seis dias soterrada. O número de mortos no desabamento divulgado anteriormente era de 26.A estrutura destruída abriu um buraco na paisagem urbana densa de Changsha.Desabamentos de prédios não são incomuns na China, devido aos padrões fracos de segurança e construção, bem como à corrupção entre os funcionários encarregados da fiscalização.