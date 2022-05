Sobrevivente é encontrado três dias depois de desmoronamento de imóvel na China

Uma pessoa foi resgatada com vida nesta segunda-feira (2) entre os escombros de um prédio que desabou na sexta-feira na China, anunciou a televisão pública, mas a esperança de encontrar mais sobreviventes é muito pequena.



Um edifício de oito andares, que abrigava um cinema, um hotel e apartamentos desabou na sexta-feira (29) na cidade de Changsha, região central da China, por razões ainda desconhecidas.



Nesta segunda, o canal estatal CCTV mostrou as imagens de uma pessoa envolvida em uma manta branca, sobre uma maca, cercada por integrantes das equipes de emergência, antes da transferência para um hospital.



A emissora não divulgou informações sobre o estado da oitava pessoa encontrada.



Quinze pessoas estão presas nos escombros e 39 não foram localizadas após o acidente.



Não está claro se as autoridades consideram que as pessoas que não puderam ser contactadas poderiam estar debaixo dos escombros.



No domingo, uma sétima pessoa foi encontrada pelas equipes de resgate, mais de 50 horas depois do desabamento.



As autoridades não apresentaram até o momento explicações sobre as causas da catástrofe.



Nove pessoas, entre elas o proprietário do imóvel, foram detidas no domingo.



Suspeita-se de falsificação em uma inspeção de segurança, segundo a agência oficial Inhuma.