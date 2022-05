Vídeo: Idoso é retirado vivo de saco para cadáver em Xangai, na China

Funcionários percebem que o homem dentro do saco estava vivo (foto: Reprodução/redes sociais)

Um idoso dado como morto foi resgatado de dentro de um saco para cadáver momentos antes de ser levado para o necrotério. Os funcionários da funerária perceberam a confusão durante o transporte quando o saco estava se mexendo. O caso aconteceu em Xangai, na China, que enfrenta um lockdown para tentar conter o avanço da variante ômicron.





Vídeos compartilhados nas redes sociais, no domingo (1°/5), mostram funcionários retirando um saco com o corpo de um carro funerário. Eles usam roupas de proteção já que o país enfrenta aumento do número de casos de COVID-19.





Ao abrir o saco, os funcionários percebem que o homem está vivo.





“Ele está vivo. Ele está vivo, eu vi. Não o cubra mais.”





Investigação e punição





O governo do distrito de Putuo confirmou o erro da equipe e anunciou que vai investigar o caso. As autoridades informaram que o paciente, que não teve a identidade revelada, foi levado para o hospital e seu quadro era estável.





De acordo com o governo local, cinco funcionários e um médico, que teve sua licença cassada, são investigados. Quatro pessoas, incluindo o diretor da casa de repouso onde o idoso estava, foram demitidas.





Nas redes sociais, usuários ficaram revoltados com o caso, que despertou preocupação com uma possível sobrecarga do sistema de saúde de Xangai, metrópole de 25 milhões de habitantes na região leste do país. A região está em lockdown desde o início de abril. A China enfrenta o foco mais grave da epidemia desde o início de 2020.