Cidade alemã autoriza 'topless' nas piscinas municipais

A cidade alemã de Göttingen (centro) vai autorizar as mulheres a tomarem banho de "topless" nas piscinas municipais, uma medida destinada, conforme a prefeitura, a garantir mais igualdade de gênero.



A medida será limitada aos fins de semana e entrará em vigor em 1º de maio, informou a assessoria do prefeito.



Göttingen é a primeira cidade alemã a anunciar uma medida desse tipo, adotada após um incidente ocorrido há alguns meses em uma piscina municipal.



Um funcionário do estabelecimento pediu a um banhista, que pensou se tratar de uma mulher, que cobrisse o peito. Essa pessoa se recusou, porque se identificava como pertencente ao sexo masculino.



O incidente abriu um debate público, e a prefeitura acabou anunciando esta semana que vai autorizar homens e mulheres a tomarem banho com o peito descoberto.



Alguns moradores lamentam que a medida vá se limitar apenas aos fins de semana. Segundo a prefeitura, será assim, devido às aulas de natação das escolas durante a semana.



O diretor de um centro aquático disse, por sua vez, a um jornal local que seria necessário chegar a um acordo com os "usuários de outras culturas" que possam ter problemas com nudez.