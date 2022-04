Sorridente e em forma, Elizabeth II aparece em recepção a semanas de Jubileu de Platina

A rainha Elizabeth II apareceu sorridente e em plena forma, sem o auxílio de uma bengala, nesta quinta-feira (28), durante a recepção ao presidente suíço no Castelo de Windsor, em meio aos temores sobre seu estado de saúde que cercam as festividades previstas para seus 70 anos de reinado, em junho.



A soberana, que comemorou de forma privada seus 96 anos na semana passada, posou para os fotógrafos junto com o presidente Ignazi Cassis e sua mulher, no Castelo de Windsor, localizado a 40 quilômetros de Londres, onde vive desde o início da pandemia.



Vestida com uma saia florida de seda azul e cinza, a soberana não estava com sua bengala que a acompanhou em diversas ocasiões nas últimas semanas.



Os quatro dias de celebrações muito aguardadas do "jubileu de platina" estão previstos para o início de junho.



Ela mesma confessou, em meados de fevereiro, que "não podia se mover", mostrando sua perna esquerda em uma audiência em Windsor.



Desde que foi hospitalizada por um breve período em outubro, Elizabeth II apareceu poucas vezes em público. Inclusive, a soberana segue assumindo apenas "tarefas rápidas", a maioria das vezes por videoconferência.



Em 29 de março, compareceu à Abadia de Westminster para uma cerimônia religiosa em memória de seu falecido marido, o príncipe Phillip, que morreu no ano passado. Foi sua primeira aparição pública em meses.



De acordo com o Palácio de Buckingham, Elizabeth II espera participar da cerimônia de abertura do Parlamento britânico em 10 de maio, um compromisso anual do qual ela só faltou em duas ocasiões em seus 70 anos de reinado.