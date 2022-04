Onda de picadas de agulhas misteriosas em boates causa preocupação na França

Dezenas de jovens afirmam ter recebido picadas de agulhas em boates, bares ou em festivas na França que causaram náuseas, vertigens ou dores intensas, criando um clima de "psicose", um fenômeno que está sendo investigado pelas autoridades.



Cerca de 60 casos foram registrados desde o início de abril, segundo uma fonte policial. Foram abertas investigações em Rennes e Loire-Atlantique (oeste), Hérault (sul), Isère, Haute-Garonne e Dordonha (sudoeste).



Eloïse Cornut, uma esteticista de 21 anos, disse ter sentido "suores frios, náuseas, calafrios e vertigens" durante a noite, após voltar de um bar em Nantes (oeste), em meados de abril.



No dia seguinte, já melhor, uma de suas amigas notou "um ponto vermelho cercado por um azul de um centímetro de diâmetro" em seu braço, disse à AFP.



"Fiz um exame de sangue (...) Ainda devo esperar cinco semanas para fazer o teste de HIV. Isso me estressa muito", acrescentou.



Em Nantes, as autoridades sabem de 45 casos desde meados de fevereiro. Nenhuma evidência revelou a presença de drogas ou outras substâncias tóxicas, disse o promotor Renaud Gaudeul à AFP, especificando que nenhum suspeito foi preso.



Os investigadores aguardam os resultados de análises toxicológicas de casos em outras partes da França para saber se a sustância administrada é a mesma.



As autoridades também iniciaram investigações após relatos de injeções na abertura da temporada de festivais de música em Printemps de Bourges.



"Não sabemos se se trata de seringas ou alfinetes, por exemplo", disse Agnès Bonjean, diretora do gabinete do prefeito.



A promotoria de Paris informou à AFP que foram abertas seis investigações na capital desde semana passada.