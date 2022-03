Garoto morre ao cair de brinquedo em parque de diversões em Orlando

A torre Orlando Free Fall foi fechada por tempo indeterminado. (foto: Reprodução/Wesh2)

"Parecia que alguém me bateu com tanta força no estômago. E a dor por trás disso nunca poderá ser tirada - e desculpe, ele não vai voltar, nada no mundo o substituirá. E é triste, o futuro brilhante de um jovem foi tirado dele em um passeio, um parque de diversões". Yarnell Sampson



O que seria um momento de lazer, acabou se tornando uma noite trágica no ICON Park, em Orlando, Estados Unidos. No local, o garoto Tire Sampson, de 14 anos, caiu de uma torre de queda livre de 131 metros de altura que descia numa velocidade de 120 km/h. O jovem foi levado ainda com vida para o hospital, mas não resistiu.O momento da queda foi registrado por uma pessoa que estava filmando dois amigos sentados ao lado de Tire."A razão pela qual postei o vídeo é para destacar essas preocupações de segurança. Eu realmente espero que a empresa dê um passo atrás e avalie os problemas e realmente dê uma segunda olhada nos procedimentos de segurança", justificou ele para o site "Wesh 2".O vídeo chegou, inclusive, ao pai do garoto, que ficou sabendo da queda pelas redes sociais. Também em entrevista ao "Wesh 2", Yarnell Sampson contou a sensação de receber a notícia online:A polícia estadunidense abriu uma investigação sobre o caso e a atração,, foi fechada por tempo indeterminado. A família de Tire está pedindo, por meio de uma petição, o fechamento permanente do brinquedo. A torre é considerada a mais alta do mundo e foi inaugurada em dezembro de 2021.Dentre as pautas da investigação, está o fato de que o manual de operações do brinquedo permitia a entrada apenas de pessoas com até 130 kg, e Tire pesava 154 kg. Segundo a "CNN", o primo da vitima chegou a afirmar que o garoto havia sido barrado em outros dois brinquedos por não atender aos limites máximos de altura.O parque afirmou em nota que está colaborando com as investigações.Vale ressaltar que a cidade de Orlando é marcada pela presença dos mais famosos parques de diversão do mundo, abrigando o complexo de parques do Walt Disney World e da Universal Studios.