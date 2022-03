Zelensky desconfia de anúncio de desescalada da Rússia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, manifestou nesta quarta-feira (30) sua desconfiança sobre o anúncio russo de uma desescalada na invasão da ex-república soviética e assegurou que o seu exército está se preparando para combates mais intensos no leste.



"Não acreditamos em ninguém, nem em uma única frase bonita", disse Zelensky em um vídeo dirigido a seus conterrâneos, no qual alertava que as tropas russas estavam se reagrupando para lançar um ataque contra a região de Donbass, no extremo leste.



"Não entregaremos nada. Lutaremos por cada metro de nosso território", acrescentou.



Após uma nova rodada de conversas de paz em Istambul na terça-feira, um negociador russo disse que Moscou desescalaria "radicalmente" suas operações em torno da capital Kiev e da cidade de Chernihiv, no norte do país.



Contudo, os bombardeios continuaram durante a noite seguinte.



Nesta quarta-feira, um alto funcionário de Defesa dos Estados Unidos afirmou que as forças russas tinham começado a se retirar das instalações da extinta central nuclear de Chernobyl, ao norte de Kiev.



"Acreditamos que eles estão saindo, mas não posso lhes dizer que todos saíram", assinalou.



Em seu vídeo, Zelensky reivindicou que qualquer retirada das forças russas era "resultado do trabalho de nossos defensores" e voltou a pedir o envio de armas à comunidade internacional, incluindo tanques, aviões e sistemas de artilharia.



"A liberdade deve estar tão armada como a tirania", disse.