Tutores abandonam cachorro por acharem que ele é gay

Cachorrinho se chama Fezco (foto: Reprodução)

Um cachorro chamado Fezco foi abandonado pelos tutores no condado de Stanley, no estado da Carolina do Norte, Estados Unidos, porque eles acreditavam que o animal fosse gay. De acordo com relatos nas redes sociais, o cão, que tem entre quatro e cinco anos de idade, é dócil e se dá bem com todo mundo, pessoas e outros animais.