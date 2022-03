O governo dos Estados Unidos considerou nesta terça-feira (22) que agora depende do Irã tomar decisões difíceis para restaurar o acordo de 2015 sobre a limitação de seu programa nuclear em troca do levantamento das sanções.



Depois de quase um ano de negociações, "Teerã tem a responsabilidade de tomar decisões que poderia considerar difíceis" para sair da estagnação sobre o pacto, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.