A Rússia só usará armas nucleares na Ucrânia se enfrentar uma "ameaça existencial", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, à CNN International, nesta terça-feira (22).



"Temos uma doutrina de segurança interna, e ela é pública, você pode ler nela todas as razões para o uso de armas nucleares", disse. "Se for uma ameaça existencial ao nosso país, então podem ser usadas de acordo com nossa doutrina", afirmou Peskov.