Homens caminham entre escombros de prédio em Kiev (foto: Sergei SUPINSKY / AFP)

Cerca de "mil" voluntários chechenos estão a caminho da Ucrânia para lutar - anunciou o dirigente da república russa da Chechênia, Ramzan Kadyrov, nesta quinta-feira (17), três semanas depois do início da ofensiva da Rússia.Em sua conta no Telegram, Kadyrov afirmou que um de seus associados próximos, Apti Alaudinov, está "à frente de mil voluntários da república chechena", que estão "a caminho para participar da operação especial para a desnazificação e a desmilitarização da Ucrânia".Segundo ele, Alaudinov é um "lutador experiente que provou repetidamente seu alto treinamento militar"."Ele é um excelente coordenador, capaz de tomar as decisões certas em um ambiente de combate difícil. Tenho certeza absoluta de que ele executará todas as ordens sem falhas e com o máximo de resultados", acrescentou Kadyrov.O líder checheno, que governa a república do Cáucaso com mão de ferro, disse na segunda-feira que estava na Ucrânia com as forças de Moscou, em um aeródromo russo perto de Kiev.Esta informação não pôde ser verificada de forma independente e foi questionada por autoridades ucranianas.Criticado por ONGs internacionais pelas graves violações de direitos humanos registradas na Chechênia, Kadyrov é leal a Putin e tem uma milícia paramilitar sob seu comando, a "kadyrovtsy".No início da ofensiva russa, circularam nas redes sociais imagens de uma praça em Grozny, capital da Chechênia, cheia de soldados que diziam estar prontos para partir para a Ucrânia a qualquer momento.