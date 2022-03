Ucrânia quer Turquia como um dos garantes de eventual acordo com Rússia

O ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, pediu nesta quinta-feira (17) que a Turquia seja "um dos abonadores" de um eventual acordo com a Rússia - anunciou seu homólogo turco, Mevlut Cavusoglu, que visita a cidade de Lviv.



"A Ucrânia fez uma oferta sobre o acordo de segurança coletiva: P5 (os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, ndlr), mais Turquia e Alemanha", disse Cavusoglu.



"Durante meus contatos em Moscou, ontem (quarta-feira), vi que a Federação Russa não tinha qualquer objeção e que poderia aceitar uma oferta assim", completou o chanceler.



Cavusoglu se reuniu com o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, na quarta-feira, em Moscou.



O ministro turco, que compareceu perante a imprensa após estes dois encontros diplomáticos, considerou que "as esperanças de um cessar-fogo aumentaram".



Além disso, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, conversou por telefone com seu colega russo, Vladimir Putin, nesta quinta, a quem reiterou sua proposta de sediar uma reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, "em Ancara, ou Istambul".



Erdogan também insistiu na "necessidade de abrir corredores humanitários" para que os civis possam deixar as zonas de combate, informou a Presidência turca em um comunicado.