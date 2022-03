Forças russas sequestram segundo prefeito na Ucrânia, diz governador regional

Imagens da guerra na Ucrânia (foto: Handout / State Emergency Service of Ukraine / AFP )

Um prefeito ucraniano foi sequestrado por soldados russos no sul do país neste domingo (13), dois dias depois de outro prefeito ter sido sequestrado, disse o governador da região de Zaporizhzhia.Os sequestros foram condenados pela União Europeia (UE)."Hoje, 13 de março, às 8h30, o exército da Federação Russa capturou o prefeito da cidade de Dniprorudné", Evguen Matveiev, escreveu no Telegram Oleksandr Staruj, governador de Zaporizhzhia (sul), onde Dniprorudné está localizada.Na sexta-feira, o prefeito de Melitopol, cerca de 80 quilômetros ao sul de Dniprorudne, Ivan Fedorov, foi sequestrado pelos russos porque "se recusou a cooperar com o inimigo", segundo o presidente e o parlamento ucranianos."A UE condena veementemente o sequestro dos prefeitos de Melitopol e Dniprorudné pelas forças armadas russas. Trata-se de um novo ataque às instituições democráticas da Ucrânia e uma tentativa de estabelecer estruturas governamentais alternativas em um país soberano", denunciou o chefe da União Europeia diplomacia, Josep Borrell, no Twitter.O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, também denunciou os sequestros e assegurou que eles representam uma "flagrante violação do direito internacional".