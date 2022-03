Onze civis morrem em ataque a uma mina de ouro artesanal em Burkina Faso

Pelo menos 11 pessoas morreram em um ataque a uma mina de ouro artesanal no norte de Burkina Faso no sábado, dois dias após um incidente semelhante na mesma área, informaram fontes locais neste domingo (13).



"Indivíduos armados não identificados realizaram um ataque à mineração artesanal de ouro em Baliata no sábado", uma cidade localizada em Dori, capital da região do Sahel, e Gorom-Gorom, afirmou à AFP um morador da região.



"O ataque foi realizado por cerca de trinta homens que invadiram a motocicleta após a oração de sexta-feira. Eles atiraram em pessoas indiscriminadamente", disse outro morador à AFP, citando também um número de mortos de "cerca de dez".



"Também houve feridos que foram evacuados para Gorom-Gorom para tratamento", disse ele, sem dar mais detalhes.



Na quinta-feira, um ataque semelhante teve como alvo uma mina de ouro em Tondobi, uma cidade perto da fronteira com o Níger, matando uma dúzia de pessoas, segundo fontes locais e de segurança.



Assim como seus vizinhos Mali e Níger, Burkina Faso está envolvido em uma espiral de violência desde 2015, atribuída a movimentos jihadistas armados afiliados à Al Qaeda e ao grupo Estado Islâmico, que deixou mais de 2.000 mortos e 1,7 milhão de deslocados.