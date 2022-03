Jornalista americano morre na guerra da Ucrânia

Brent Renaud tinha 51 anos (foto: University of Arkansas) Um jornalista americano foi morto nas proximidades de Kiev, capital da Ucrânia. A informação foi confirmada pela polícia da região na manhã deste domingo (13/3).

As primeiras informações eram de que o repórter trabalhava na cobertura da guerra para o jornal americano "The New York Times". Porém, o jornal publicou uma nota para esclarecer que Brent já havia contribuído com a empresa, mas que atualmene não fazia parte do quadro de funcionários.

Brent foi encontrado usando um crachá do "The New York Times".

