Acidente de ônibus que levava ucranianos para Itália deixa um morto

Um ônibus que transportava cerca de 50 ucranianos capotou no centro da Itália, causando uma morte e vários feridos, disseram bombeiros neste domingo (13).



Imagens de vídeo feitas pelos serviços de emergência mostraram o ônibus capotado em uma vala ao lado da estrada no sudeste de Bolonha após um acidente no início da manhã.



Segundo a agência de notícias ANSA, o ônibus com placas ucranianas se dirigia à cidade costeira italiana de Pescara.



Também indicou que a vítima era uma mulher e que ninguém ficou gravemente ferido.



Quase 35.000 refugiados fugindo da Ucrânia entraram na Itália desde a invasão russa em 24 de fevereiro, incluindo 14.000 menores, informou o Ministério do Interior.