Invasão russa à Ucrânia completa 3 semanas sem acordo entre chanceleres

Sergey Lavrov, da Rússia, e Dmytro Kuleba, da Ucrânia, não chegaram a um acordo após reunião (foto: CEM OZDEL / TURKISH FOREIGN MINISTRY / AFP) Os chanceleres da Rússia, Sergey Lavrov, e da Ucrânia, Dmytro Kuleba, tiveram o primeiro encontro desde o início do conflito . Ao longo das duas primeiras semanas, os representantes de ambos os países fizeram três rodadas de negociações.





O debate dessa quinta-feira (10/3) ficou em torno do cessar-fogo e dos corredores humanitários, já que o ministro ucraniano afirmou que as exigências russas equivalem a uma rendição e que o país não se renderá.

Após o encontro, tanques russos se aproximaram da capital Kiev , seguindo a estratégia de Moscou de cercar as grandes cidades do vizinho do leste europeu.

De acordo com a Ucrânia, as tropas russas mataram mais civis do que soldados em 15 dias de combate. "Quero que isso seja ouvido não apenas na Ucrânia, mas em todo o mundo. Moscou não protege ninguém. Destrói", declarou o ministro da Defesa, Oleksii Reznikov.

Armas químicas e biológicas

Vladimir Putin acusou a Ucrânia de sediar atividades biológicas dos Estados Unidos e solicitou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para esta sexta-feira (11/3).





O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, rebateu as acusações. "Nenhum produto químico ou qualquer outra arma de destruição em massa foi desenvolvida em minha terra. O mundo inteiro sabe disso", afirmou.

Reparos em Chernobyl

O Ministério da Defesa da Rússia permitiu que uma equipe de reparos da Ucrânia acesse a usina nuclear de Chernobyl. A decisão acontece após a Agência Internacional de Energia Atômica (Aiea) declarar que perdeu a comunicação com o local.

Hospitais bombardeados pelos russos

Mais dois hospitais foram bombardeados na Ucrânia, desta vez em Zhytomyr. De acordo com o governo, ninguém ficou ferido. Na quarta-feira (9/3), 17 pessoas ficaram feridas durante um ataque a uma maternidade em Mariupol.

Brasileiros resgatados da Ucrânia

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que resgatou brasileiros e estrangeiros que estavam na Ucrânia chegou ao país com 42 brasileiros, 20 ucranianos, cinco argentinos e um colombiano. O governo informou que 14 passageiros são crianças e que dez animais também foram resgatados.