Putin deixou Otan 'mais forte' e Rússia 'mais fraca', diz Kamala Harris

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, declarou nesta quinta-feira (10/3) em Varsóvia que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se tornou "mais forte" e a Rússia "mais fraca" devido à invasão russa na Ucrânia."A aliança da Otan é mais forte e a Rússia é mais fraca devido ao que (o presidente russo Vladimir) Putin fez", disse Harris, enquanto seu anfitrião, o presidente Andrzej Duda, denunciou a invasão das forças russas, que descreveu como "barbárie com características de genocídio "."Temos que salvar a Ucrânia", pediu o chefe de Estado polonês, pedindo "novas sanções contra a Rússia".Duda mencinou o bombardeio de instalações médicas ucranianas, como o hospital pediátrico atacado na quarta-feira em Mariupol, e informou que há promotores do Tribunal Internacional de Justiça em Haia que estão atualmente na Polônia coletando provas entre refugiados ucranianos sobre um possível crime de guerra."Acredito que seu trabalho terminará com acusações graves que resultarão em condenações para criminosos de guerra", considerou.Harris também se referiu às "atrocidades inimagináveis" das últimas 24 horas na Ucrânia, citando o bombardeio do hospital em Mariupol, e ressaltou que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos criou uma força-tarefa para investigar as supostas "atividades criminosas" de "instituições e indivíduos" da Rússia.