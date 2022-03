Visa e Mastercard anunciam suspensão de operações na Rússia

Cartões emitidos por bancos russos com as duas bandeiras deixarão de ser suportados por ambas as empresa (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

As empresas americanas de cartões Visa e Mastercard anunciaram neste sábado (5/3) que suspenderam as operações na Rússia. O anúncio veio após pressão do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky e faz parte das sanções impostas pelo Ocidente para pressionar o presidente russo, Vladimir Putin, a desistir da invasão à Ucrânia.





Os cartões emitidos por bancos russos com as duas bandeiras deixarão de ser suportados por ambas as empresas, que se pronunciaram sobre o assunto.









"Essa decisão decorre de nossa ação recente para bloquear várias instituições financeiras da rede de pagamento Mastercard, conforme exigido pelos reguladores em todo o mundo. Com esta ação, os cartões emitidos por bancos russos deixarão de ser suportados pela rede Mastercard. E, qualquer Mastercard emitido fora do país não funcionará em comerciantes ou caixas eletrônicos russos", diz o comunicado da Mastercard.





As empresas ainda prometeram doar US$ 2 milhões cada uma em ajuda humanitária.