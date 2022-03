Avião russo a caminho dos EUA para buscar diplomatas acusados de espionagem

Um avião russo estava a caminho dos Estados Unidos neste sábado (5) para buscar diplomatas da missão de Moscou na ONU expulsos por Washington, acusados de "espionagem", disseram autoridades.



Os Estados Unidos fecharam seu espaço aéreo para aviões russos como parte das sanções impostas contra Moscou pela invasão da Ucrânia.



No entanto, um Ilyushin IL-96 deve pousar neste sábado em Washington, de acordo com o site Flightware, que rastreia todo o tráfego aéreo.



"O governo dos Estados Unidos deu autorização para esta aeronave fretada pelo governo russo para facilitar a saída de funcionários da missão russa" para as Nações Unidas, informou à AFP uma porta-voz do Departamento de Estado.



Esta "exceção" destina-se a garantir a sua saída e a das suas famílias na data estipulada, antes de 7 de março, acrescentou.



Os Estados Unidos anunciaram na segunda-feira a expulsão de "doze agentes de inteligência da missão russa que abusaram" de seu status diplomático nos Estados Unidos "ao participar de atividades de espionagem".



O embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, denunciou a "hostilidade" contra seu país.



A missão russa na ONU conta com uma centena de funcionários, segundo uma fonte diplomática daquele país.