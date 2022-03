Companhia russa Aeroflot cancela voos internacionais a partir de 8 de março (comunicado)

A companhia russa Aeroflot anunciou neste sábado a suspensão dos voos internacionais a partir de terça-feira 8 de março, em plena onda de sanções ocidentais contra Moscou pela invasão da Ucrânia.



A decisão, que entrará em vigor à meia-noite (18H00 de Brasília, segunda-feira), foi motivada por "novas circunstâncias que prejudicam as operações de voo", afirma um comunicado da empresa, que manterá as viagens domésticas e os voos para Belarus.



As potências ocidentais adotaram sanções drásticas contra o setor de transporte aéreo devido à intervenção militar na Ucrânia, fechando o espaço aéreo aos aviões russos e bloqueando o abastecimento de peças de reposição.



Quase 75% dos aviões das companhias aéreas russas não pertencem às empresas, e sim a empresas de aluguel (metade europeias), segundo a base de dados da publicação especializada Aviation Week.



A agência de regulamentação russa Rosaviatsia afirmou que "recomendou" às companhias aéreas do país que usam aviões fretados registrados fora da Rússia que interrompas os voos ao exterior para evitar a apreensão das aeronaves.