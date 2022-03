Espanha enviará 'material militar ofensivo' para 'resistência ucraniana'

A Espanha "vai entregar material militar ofensivo para a resistência ucraniana" - anunciou o presidente do governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, no Congresso dos Deputados, nesta quarta-feira (2).



Até então, Sánchez afirmava que Madri contribuiria para a defesa da Ucrânia, alvo de invasão russa, apenas por meio de um fundo da União Europeia.



Em sua ida ao Parlamento para explicar a posição da Espanha e da União Europeia diante da invasão russa da Ucrânia, Sánchez acusou duramente o presidente russo, Vladimir Putin.



"O presidente Putin não aceita a consolidação global da UE, cujos valores são opostos ao regime que impôs na Rússia", disse Sánchez.



Sua decisão de "invadir a Ucrânia é uma tentativa brutal de frear a construção de um espaço político europeu baseado na defesa de valores radicalmente opostos ao autoritarismo que ele representa".



Sánchez também expressou sua solidariedade para com o povo russo, "vítima de Putin", pedindo ao presidente da Rússia que liberte todas as pessoas presas por protestarem contra a guerra.



"Quero pedir ao presidente Putin que ponha em liberdade, imediatamente, todas as pessoas detidas de forma arbitrária", afirmou.