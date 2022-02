Conselho de Segurança da ONU se reunirá amanhã sobre Ucrânia

(foto: David Dee Delgado/Getty Images/AFP)

O Conselho de Segurança da ONU se reunirá às 20h GMT deste domingo para aprovar uma resolução pedindo uma sessão extraordinária da Assembleia Geral da ONU sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, informaram hoje fontes diplomáticas.Para que seja aprovada, nove dos 15 membros do Conselho de Segurança têm que votar a favor da resolução. Esse tipo de convocação, previsto no regulamento da ONU e usado em raras ocasiões, não contempla a possibilidade de veto de nenhum dos cinco membros permanentes, o que impede a Rússia de se opor.O objetivo dessa sessão da Assembleia Geral é "que os 193 membros da ONU se posicionem" sobre a guerra que eclodiu devido à invasão russa à Ucrânia e sobre "a violação da Carta das Nações Unidas", disse à AFP um diplomata, que pediu para não ser identificado.A reunião deste domingo, convocada pelos Estados Unidos e pela Albânia, será a quarta do Conselho de Segurança desde a última segunda-feira sobre a guerra.Após o fracasso de uma resolução do Conselho de Segurança nesta sexta-feira, um texto semelhante deve ser apresentado à Assembleia Geral da ONU na próxima semana, segundo fontes diplomáticas. Diplomatas disseram à AFP que, nesse caso, esperavam obter uma maioria de mais de 100 membros da ONU a favor do texto.A Assembleia Geral das Nações Unidas conta com 193 membros e não existe direito a veto.