Ucrânia afirma ter repelido 'ataque' russo em avenida de Kiev

Foram registradas explosões durante a madrugada (foto: Anatolii STEPANOV / AFP )

As forças ucranianas afirmaram neste sábado (26) ter repelido um "ataque" noturno de tropas russas a uma de suas posições na Avenida da Vitória, uma das principais artérias de Kiev.



"O ataque foi repelido", afirmou o exército ucraniano em uma mensagem em sua conta no Facebook, sem dar mais detalhes sobre o local exato dos combates.

Junto com a mensagem, o exército publicou uma fotografia de uma grande coluna de fumaça subindo no meio de uma área urbana em plena noite.O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, já havia alertado sobre uma noite crucial na qual a Rússia usaria "todas as suas forças" para tentar tomar a capital.No centro de Kiev, jornalistas da AFP ouviram fortes explosões durante a madrugada.Em outro comunicado, o exército ucraniano também relatou "combates pesados" em andamento em Vasilkov, cerca de trinta quilômetros a sudoeste de Kiev, onde os russos "tentam lançar paraquedistas".O exército ucraniano havia relatado anteriormente a destruição de um avião de transporte militar IL-76 naquela área.