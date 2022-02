União soviética: 9 pontos para entender o que foi a nação comunista

Vladimir Putin governa a Rússia desde 1999 e foi ex-agente do departamento exterior e chefe dos serviços secretos soviético (foto: Mikhail Metzel / SPUTNIK / AFP)

A invasão da Ucrânia pela Rússia nesta quinta-feira (24/2), em um conflito que envolve dois países que fizeram parte da União Soviética, gerou questionamentos sobre o que era a nação comunista. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) foi uma nação que existiu de 1922 a 1991, criada como um desdobramento da Revolução Russa, que resultou na implementação do socialismo na Rússia.



A reportagem do Estado de Minas conversou com especialistas em história e geografia para entender mais sobre o que foi a URSS e como o colapso dela explica a invasão da Rússia à Ucrânia.



“O líder do movimento da revolução russa, Vladimir Lênin, acreditava que, unindo a Rússia a outras repúblicas vizinhas, poderia fortalecer o movimento de consolidação do socialismo na Europa e no mundo”, explica o professor Leonardo Miranda, idealizador do Mundo Geográfico, um canal de educação na redes sociais.

Como surgiu a União Soviética?

A União Soviética surgiu como resultado da crise do sistema imperial da Rússia, conhecido como czarismo, aliado à inabilidade política do último czar, Nicolau II, no início do século XX, relata José Claudio Lemes Neto, professor de história da rede municipal de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

“Neste momento, a população russa, composta por agricultores e alguns operários, sofrem as consequências da Primeira Guerra Mundial. Tal situação abre espaço para grupos inspirados no modelo comunista pensado pelo filósofo alemão Karl Marx”, explica o professor.

Em 1917, é iniciada a Revolução Russa e a deposição do czar Nicolau II. Após disputas internas e uma guerra civil, os bolcheviques – facção comunista – saem vitoriosos e, sob a liderança de Lênin, é criado a URSS.

Como a União Soviética acabou?

A União Soviética acabou por uma conjuntura de fatores. Segundo o professor Leonardo Miranda, no início da década de 1980, o país já dava sinais de desgaste econômico e político, principalmente devido ao elevado gasto bélico, resultado dos altos investimentos em armamentos no contexto da Guerra Fria.

“Ao mesmo tempo, a falta de liberdade de expressão e de imprensa acabou resultando em insatisfação por parte da população como também fortaleceu os movimentos nacionalistas dentro do país”, pondera o professor. Nesse contexto, o ex-presidente Mikhail Gorbachev promoveu duas reformas para conter a crise, que ficaram conhecidas como Perestroika e Glasnost.



O que eram Perestroika e Glasnost?

“A Perestroika representou a abertura econômica soviética, o que permitiu a entrada de empresas de capitais estrangeiros no país, principalmente de origem capitalista. Por outro lado, a Glasnost promoveu a liberdade de expressão e de imprensa, além de mais transparência nas decisões políticas”, explica o professor Leonardo Miranda sobre as reformas do ex-presidente russo Mikhail Gorbachev.

Quais países se desmembraram da União Soviética?

A dissolução da União Soviética resultou em 15 novos países no mapa-múndi: Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Belarus, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Tadjiquistão e Turcomenistão.



O colapso da URSS e invasão da Rússia à Ucrânia

Com o colapso da União Soviética, a Ucrânia manteve o controle sobre territórios de interesse da Rússia, como a Crimeia, anexada ao país em 1954 pelo então presidente Nikita Khrushchov. “Essa península dá a acesso as águas quentes do Mar Negro, além de abrigar uma base naval russa, Sebastopol”, analisa Leonardo Miranda.

Em 2014, após um plebiscito e uma invasão, a Crimeia acabou anexada pela Rússia, apesar do não reconhecimento por parte dos ucranianos e potenciais mundiais.

Além disso, no leste da Ucrânia permaneceram os descendentes de russos desde a época da União Soviética, o que resultou em forte associação identitária com o país vizinho.

Na última semana, ao reconhecer a independência das regiões separatistas de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, alegou defender os interesses dos cidadãos russos na região.

“Do ponto de vista geográfico, a Ucrânia tem uma posição estratégica, pois é constituída de uma grande planície que dá acesso ao território russo. Dessa forma, interessa aos russos que a Ucrânia seja um estado não pertencente à Otan, mesmo que os ucranianos insistam nessa candidatura”, pondera Leonardo Miranda.

O que foi a Guerra Fria?

A Guerra Fria foi um conflito indireto entre Estados Unidos e União Soviética, ocorrido entre o final da 2ª Guerra Mundial, em 1945, e o fim da URSS, em 1991.

“Em linhas gerais, ambos travaram uma disputa pela hegemonia mundial, tanto em relação aos modelos econômicos antagônicos, capitalismo do lado estadunidense e socialismo pelo lado soviético, como também pela busca por zonas de influência e países aliados”, relata Leonardo Miranda.

Quais conflitos envolveram a URSS?

A disputa entre EUA e URSS provocou conflitos como a Guerra das Coreias (1950-1953) e do Vietnã (1959-1975), além da Guerra dos Mísseis (1962) e da corrida espacial. “Os dois países passaram a disputar o pioneirismo da tecnologia aeroespacial, por meio de satélites e o envio do homem ao espaço à lua", explica Leonardo Miranda.

Apesar da busca por zonas de influência, a principal das duas potências era a bélica. “A corrida armamentista levou Estados Unidos e União Soviética a desenvolverem grandes arsenais de bombas nucleares, o que elevou a tensão no mundo sobre um possível conflito direto entre os dois países, que muito possivelmente resultaria em uma destruição mútua, além de afetar a geopolítica mundial”, pondera o idealizador do Mundo Geográfico.



Guerra do Afeganistão?

Este conflito, ocorrido entre 1979 e 1989, foi travado pela União Soviética e as forças rebeldes afegãs, conhecidas como mujahidin. Elas contavam com o apoio dos Estados Unidos no fornecimento de armas e treinamento militar.

O interesse americano era desgastar a economia soviética e estima-se que a URSS desembolsou cerca de US$ 2,6 bilhões ao longo dos dez anos de guerra.





O Pacto de Varsóvia foi uma aliança militar entre os países socialistas aliados à União Soviética. De acordo com o historiador José, essa aliança foi criada em 1955 em resposta à criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em 1949.

“Assim como caberia à Otan defender os países da Europa Ocidental, além de Estados Unidos e Canadá, caberia ao Pacto de Varsóvia defender a União Soviética e seus aliados”, explica o professor.

Com o Pacto de Varsóvia, surgiu o bloco comunista, também conhecido como soviético ou do leste. O grupo era formado por: URSS, Hungria, Romênia, Alemanha Oriental, Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia e Polônia. Mesmo estando geograficamente fora, nações como Coreia do Norte, Vietnã, Cuba e Mongólia eram consideradas como parte do bloco devido à ideologia.

De acordo com Leonardo, a “cortina de ferro” foi uma expressão cunhada pelo então primeiro ministro britânico, Winston Churchill, em um discurso em 1946, em que ele designou a divisão da Europa entre países capitalistas (Europa Ocidental) e países socialistas (Europa Oriental) como uma cortina de ferro que desceu sobre o continente europeu o dividindo.