Putin pode enviar delegação a Minsk para negociar com a Ucrânia

O presidente Vladimir Putin está disposto a enviar uma delegação para Minsk, capital de sua aliada Belarus, para negociações com a Ucrânia, anunciou seu porta-voz, Dmitri Peskov, nesta sexta-feira (25)."Vladimir Putin está disposto a enviar uma delegação russa de alto nível para Minsk para negociações com uma delegação ucraniana", disse Peskov a agências russas de notícias.Minsk já foi a cidade que recebeu anteriormente negociações e acordos de paz entre os dois países.Até agora, o governo russo se negou a participar de negociações com a Ucrânia, apesar dos inúmeros pedidos do presidente Volodimir Zelenski antes do início da invasão russa.Zelenski havia dito, horas antes da ofensiva começar, que tentou em vão falar com Putin.Nesta sexta-feira, o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, disse que a Rússia estava disposta a negociar se a Ucrânia "depuser as armas"