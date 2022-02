Rússia está disposta a negociar, se Ucrânia 'depuser as armas'

A Rússia está pronta para negociações com as autoridades ucranianas, se a Ucrânia "depuser as armas" - declarou o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, nesta sexta-feira (25).



"Estamos prontos para negociações, a qualquer momento, assim que as Forças Armadas ucranianas ouvirem nosso chamado e depuserem suas armas", disse o chanceler, em uma entrevista coletiva no dia seguinte ao início da invasão russa da Ucrânia.







"O presidente [Vladimir] Putin tomou a decisão por esta operação militar especial para desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia para que, livres dessa opressão, os ucranianos possam escolher livremente seu futuro", afirmou.



O veterano diplomata russo também ecoou as palavras de Putin, assegurando que "ninguém está se preparando para ocupar a Ucrânia. O objetivo da operação é claro: desmilitarização e desnazificação".



A Rússia acusa a Ucrânia de cometer um "genocídio" da população de língua russa do leste do país vizinho, sem fornecer qualquer prova a respeito.



"Queremos que o povo da Ucrânia, todos os povos ucranianos, determinem livremente seu futuro", completou Lavrov.