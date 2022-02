Rússia proíbe aviões ligados ao Reino Unido em seu espaço aéreo

A Rússia proibiu, nesta sexta-feira (25), a entrada em seu espaço aéreo de todos os aviões vinculados com o Reino Unido, depois das sanções impostas por Londres à companhia aérea russa Aeroflot na esteira da invasão da Ucrânia.



O espaço aéreo fica proibido para todos os aviões "de propriedade, arrendados, ou operados por uma organização vinculada, ou registrada, no Reino Unido", anunciou a agência reguladora Rosaviatsia em um comunicado.



A medida inclui os voos em trânsito pelo espaço aéreo russo.



Na quinta-feira (24), Londres impôs uma nova série de sanções contra a Rússia. Entre elas, está a proibição à companhia aérea russa Aeroflot, membro da aliança internacional SkyTeam com a franco-holandesa Air France-KLM, de operar no Reino Unido.



As sanções britânicas foram tomadas em reação à decisão do presidente russo, Vladimir Putin, de invadir a Ucrânia.