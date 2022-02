Presidente ucraniano pede à UE que intensifique sanções contra Rússia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu nesta sexta-feira (25) que a União Europeia (UE) intensifique as sanções contra a Rússia em resposta à invasão de seu país.



"As possibilidades de sanções ainda não foram esgotadas. A pressão sobre a Rússia deve aumentar. Foi o que disse à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen", escreveu Zelensky no Twitter.



Na quinta-feira (25), os líderes dos 27 países da UE aprovaram novas sanções contra a Rússia, que afetam os setores de energia, finanças e transportes, mas sem excluí-los do sistema internacional de troca de informações bancárias e transferências financeiras Swift.



Kiev pediu aos países ocidentais que tomem esta última medida, apresentada pelos especialistas como uma "arma atômica" financeira, mas que também afetará negativamente entidades e indivíduos europeus.



A Rússia iniciou na quinta-feira sua invasão da Ucrânia, após semanas de tensões. Na sexta, os combates chegaram a Kiev, a capital.