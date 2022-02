Rússia diz que 'a Ucrânia precisa ser libertada e limpa dos nazistas'

O Kremlin declarou nesta quinta-feira (24) que a operação militar contra a Ucrânia durará o tempo que for necessário, dependendo de seus "resultados" e de sua "relevância", estimando que os russos apoiarão tal ofensiva.



LEIA TAMBÉM: Biden diz que ataque russo à Ucrânia causará 'perda catastrófica de vidas'



O porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, também disse a repórteres que Moscou pretende impor um "status neutro" à Ucrânia, sua desmilitarização e a eliminação dos "nazistas" que, segundo ele, estão no país.



"A duração (da operação) será determinada por seus resultados e sua relevância. Isso será determinado pelo comandante-em-chefe", disse o porta-voz, referindo-se ao presidente Vladimir Putin.



"Idealmente, a Ucrânia precisa ser libertada e limpa dos nazistas", declarou a repórteres, acrescentando que seu país não está tentando organizar uma "ocupação".



Moscou acusa as autoridades pró-ocidente na Ucrânia de organizar um "genocídio" da população de língua russa no leste do país, com a ajuda de militares próximos da extrema-direita.



Peskov explicou que a decisão de atacar a Ucrânia foi motivada "por uma preocupação" com o futuro da Rússia, que durante semanas pediu aos ocidentais que vetassem a entrada deste país na Otan.



O porta-voz também indicou que o Kremlin havia "antecipado" que os mercados russos teriam uma "reação emocional" à ofensiva contra a Ucrânia.



"Para que esse período emocional seja o mais temporário possível, todas as medidas necessárias foram tomadas", disse ele em um momento em que o mercado de ações russo e o rublo estavam em colapso, diante da incerteza e da ameaça de duras sanções contra Rússia.