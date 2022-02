Perfil oficial da Ucrânia nas redes sociais compara Putin a Hitler

Pelo Twitter, Ucrânia comparou Putin a Hitler (foto: Twitter/reprodução)

O perfil oficial da Ucrânia publicou no Twitter na madrugada desta quinta-feira (24/02) uma charge que compara o presidente russo, Vladimir Putin, a Adolf Hitler, líder da Alemanha nazista entre 1933 e 1945. A publicação foi feita após o ataque russo ao país.

Logo depois, o perfil ainda afirmou que a charge não é um “meme” e fala da realidade no momento. Na madrugada de hoje, Putin anunciou uma operação militar na Ucrânia para defender os separatistas no leste do país.

Pelo menos duas fortes explosões foram ouvidas por jornalistas da AFP no centro de Kiev logo após o anúncio do presidente russo. Na cidade portuária de Mariupol, a principal cidade controlada por Kiev perto da linha de frente no Leste do país, também foram ouvidas fortes explosões.

Em pronunciamento oficial, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que tentou, sem sucesso, conversar com Putin e pediu para que os russos se oponham ao conflito.