Virada do ano em Paris (foto: Martin Bureau/AFP)

Apesar das restrições pela pandemia de covid-19, houve diversas celebrações ao redor do mundo para celebrar a chegada do ano de 2022.-Veja: Com locais tradicionais vazios, BH tem virada de ano 'silenciosa' E ainda: 6 boas notícias que 2021 vai nos deixar

Houve queima de fogos e shows de luzes em cidades como Londres e Atenas.Mas as celebrações foram menores do que costumavam ser antes da pandemia.

Acompanhe no vídeo.