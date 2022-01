Com locais tradicionais vazios, BH tem virada de ano 'silenciosa'

Pontos tradicionais de BH ficaram vazios (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Mais uma virada de ano diferente, com ruas e pontos turísticos vazios, clima chuvoso e comemorações restritas aos familiares. A exemplo do ano passado, o réveillon em Belo Horizonte não teve as tradicionais festas e aglomerações que marcaram outras épocas. A pandemia do coronavírus novamente afastou famílias e amigos e abriu espaço para pequenas reuniões dentro de casa.

Nem mesmo os fogos de artifício foram intensos como em viradas anteriores. A chegada de 2022 ocorreu em meio à forte preocupação de expansão da variante ômicron, o que motivou muitas pessoas a ficarem em casa.

Por causa da nova cepa, a prefeitura de Belo Horizonte cancelou as comemorações públicas, embora tenham permitido festas particulares em toda a cidade, com limite de público e exigência de teste negativo ou certificado de vacinação.

Praça Sete também ficou às moscas (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Pontos tradicionais de comemoração do Ano Novo, como a orla da Pampulha ou a Praça da Liberdade, ficaram às moscas, motivado também pelo clima de queda de temperatura e chuvoso.

A capital mineira e as cidades da região metropolitana contaram com diversas festas particulares para brindar a chegada de 2022, mas em nenhuma delas houve tumultos.

De acordo com a Polícia Militar, não houve nenhuma ocorrência relacionada às aglomerações na passagem de ano.

Memes

Nas redes sociais, as pessoas brincaram com o fato de ter passar a virada em casa. Memes surgiram aos montes para simbolizar o início do novo ano. Em vez das típicas roupas brancas, que transmitem paz, muitos escolheram o pijama para a vidada e recorreram às séries para passar o tempo.

pra 2022 a minha meta é criar um tiktok, ganhar dinheiro e comprar um apartamento com 16 anos de idade, mesmo tendo 30 %u2014 mateus (@alamoju) December 29, 2021

2022.



Faça o MÍNIMO. %u2014 Felipe Neto %uD83E%uDD89 (@felipeneto) January 1, 2022

ja nao gostei de 2022 vamo pra 2023 %u2014 brino %uD83E%uDDF8 (@Brunozor) January 1, 2022