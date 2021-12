Grupo-teste da saúde começa a receber 4ª dose de vacina anticovid em Israel

Um hospital israelense começou a aplicar, nesta segunda-feira (27), uma quarta dose da vacina contra a covid-19 em seus profissionais de saúde, como parte de um teste para uma futura campanha de reforço de vacinação.



O Ministério da Saúde aprovou o estudo clínico para testar a eficácia da quarta dose, disse a porta-voz Gal Rotem Golan à AFP.



Na quarta-feira passada, o primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, anunciou que tanto os israelenses com mais de 60 anos quanto os profissionais de saúde poderão ter acesso a uma quarta dose, no momento em que o país tenta reduzir o número de casos ligados à variante ômicron.



A decisão ainda precisa da aprovação do Ministério da Saúde.



O hospital de Sheba, nos subúrbios de Tel Aviv, começou a vacinar nesta segunda 150 trabalhadores voluntários que receberam a terceira dose há mais de quatro meses, cujos níveis de anticorpos parecem ter diminuído.



Como esta quarta dose, vai-se avaliar o possível aumento de anticorpos, o aparecimento de efeitos colaterais e se o risco de infecção se reduz, ou não, explicou o diretor do departamento de doenças infecciosas do hospital, Gili Regev-Yochay.



Estes profissionais serão acompanhados por seis meses, acrescentou.



Antes de começar a inocular uma quarta dose em todo país, o diretor-geral do Ministério da Saúde, Nachman Ash, quer ter tempo para estudar a gravidade das infecções causadas pela variante ômicron, informou a imprensa israelense.



Mais de 4,1 milhões de israelenses receberam três doses da vacina contra o coronavírus neste país de cerca de 9,3 milhões de habitantes.