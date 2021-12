França vai impor ao menos três dias de trabalho remoto para combater a covid

O governo francês determinará que as empresas imponham pelo menos três dias de trabalho remoto sempre que possível, em uma tentativa de frear a quinta onda de infecções por covid-19, disse nesta segunda-feira (27) o primeiro-ministro, Jean Castex.



A nova medida, que vigorará por pelo menos três semanas, é uma das várias anunciadas depois que o presidente Emmanuel Macron realizou uma reunião de crise sobre a nova variante ômicron, que ameaça lotar de novo os hospitais.



A reunião ocorreu depois que a França registrou no sábado mais de 100.000 casos diários de covid-19, um recorde desde que a pandemia começou há quase dois anos, e de muitos especialistas terem alertado que o número aumentaria rapidamente nas próximas semanas.



Castex também disse que o "passaporte sanitário" que permite acessar restaurantes, cinemas e outros lugares só estará disponível para as pessoas totalmente vacinadas e que para os não vacinados não será mais válido um teste de covid-19 negativo recente.



Ele também disse que será proibida a permanência em pé em cafés e bares, onde só será permitido sentar-se em uma mesa durante três semanas, embora finalmente não vá ser imposto um toque de recolher para a noite do Ano Novo, como vários veículos de comunicação franceses tinham sugerido.



Também voltarão a ser adotados limites de capacidade em shows, competições esportivas e outros eventos a um máximo de 2.000 pessoas em ambientes fechados e 5.000 em ambientes abertos.



O primeiro-ministro reiterou o apelo para que os cidadãos se vacinem, enquanto elogiou a taxa de vacinação de 78% da população, um percentual que, segundo o governo, representa 90% das pessoas elegíveis (atualmente todos os maiores de cinco anos).