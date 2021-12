Mulher morde outra em discussão sobre melhor maneira de educar cães

Mulher morde mulher em briga sobre formas de disciplinar cães (foto: Pixabay/Reprodução ) Na Alemanha, a polícia de Turíngia, no leste da Alemanha, foi acionada para apartar uma briga nada comum. Uma mulher de 51 anos mordeu a outra, de 27, em discussão sobre a melhor maneira de educar animais de estimação.









Enquanto as duas brigavam, os cachorros somente observavam, sem reação. "Os cachorros só ficaram olhando, sem morder", disse a polícia ao jornal local.





Ainda de acordo com as autoridades, durante a briga, a mulher mais velha caiu e mordeu a panturrilha da mais jovem, que discordava de suas ações. Agora, as duas devem comparecer a um tribunal de justiça sob a acusação de causarem danos físicos.