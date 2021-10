Aparentemente, em um vídeo super fofo que viralizou na internet, um cachorro está convencido que o novo gatinho adotado da família é um presente (só) para ele. As imagens mostram a interação dos dois e como o cachorro parece protetor.

O vídeo foi publicado na página no Instagram "We Rate Dogs", com a legenda: "Este é o Guinness. Ele acha que sua família adotou um gatinho só para ele. Ninguém lhe diz o contrário. 14/10"