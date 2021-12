Sri Lanka vai pagar dívida de 251 milhões de dólares em chá

Os iranianos são grandes consumidores de chá (foto: Reprodução/ Pixabay)

Teerã, capital do Irã, chegou a um acordo formal com o Sri Lanka ao aceitar que seja reembolsado com chá por uma dívida antiga pela compra de petróleo, informou a imprensa iraniana nesta quinta-feira (23/12)."Na terça-feira foi alcançado um acordo pelo qual Sri Lanka exportará chá ao Irã todos os meses com o objetivo de pagar uma dívida de 251 milhões de dólares (cerca de 222 milhões de euros) pelo petróleo fornecido por Teerã há nove anos", informou o chefe da organização iraniana para o desenvolvimento do comércio, Alireza Peyman Pak, citado pela imprensa.O Sri Lanka não conseguiu pagar sua dívida como consequência das sanções americanas contra o Irã, que proíbem realizar transações com bancos iranianos.Os iranianos são grandes consumidores de chá. Em 2016, quase metade do chá bebido neste país chegou do Sri Lanka, embora a proporção tenha diminuído nos últimos anos.Segundo Peyman Pak, este acordo faz com que o Irã não gaste moedas estrangeiras para a compra de chá."O desenvolvimento do comércio entre Irã e Sri Lanka tem um grande potencial", acrescentou o funcionário.As exportações não petroleiras iranianas para este país do sul da Ásia são de pelo menos 100 milhões de dólares anuais (cerca de 88 milhões de euros).Este acordo "não viola as sanções americanas e da ONU porque o chá é considerado um alimento (...) e nenhum banco iraniano sancionado estará envolvido nesta transação", informou o ministro de Plantações do Sri Lanka, Ramesh Pathirana, citado no site Economynext de seu país.