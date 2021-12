Trump sobre vacina contra COVID: 'Maior conquista da humanidade'

Ex-presidente Donald Trump (foto: AFP/REPRODUÇÃO) O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump voltou a enaltecer a vacina contra COVID-19 em uma entrevista realizada na quarta-feira (22/12). Apoiado pelo movimento anti-vacina, o republicano não vem agradando seus eleitores após falar sobre a importância do imunizante.

De acordo com Trump, a vacina contra a COVID é uma das "maiores conquistas da humanidade”. "As pessoas que estão ficando muito doentes e precisam ir ao hospital são aquelas que não se vacinam, mas ainda assim é uma escolha delas", falou.





No fim de semana, Trump foi vaiado em um evento depois de dizer que tomou a dose de reforço contra COVID.





Por ser o rosto de uma ideologia política contra a vacina, o ex-presidente vem sendo muito críticado. Uma pesquisa do Instituto Pew Research Center, realizada em setembro, mostrou que os apoiadores do partido Republicano (de Trump) se vacinaram menos do que os apoiadores do partido Democrata: 60% X 86%.