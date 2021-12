Menina de 10 anos morre ao prender respiração em desafio do TikTok

Criança morre ao participar de desafio do TikTok (foto: Redes Sociais/Reprodução )

Uma tragédia que resultou na morte de uma criança de 10 anos comoveu internautas de todo o mundo. No interior da Pensilvânia, nos Estados Unidos, uma menina tentava participar do desafio do aplicativo TikTok, que consistia em ver quem segurava a respiração por mais tempo, até desmaiar.