Inspirada em vídeo do TikTok, criança engole ímãs e quase perde o intestino

Menina de seis anos passa por cirurgia após engolir 23 ímãs (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução ) No último dia 12 de setembro, com dores no estômago, uma criança de seis anos deu entrada no hospital da cidade de Lewes, na Inglaterra. A menina foi diagnosticada com apendicite e encaminhada para cirurgia dois dias após a internação, no Royal Alexandra Children’s Hospital.









A descoberta pegou de surpresa também a mãe, identificada como Tanith, que não sabia que a filha havia engolido os metais.





Segundo a família, a menina se inspirou em vídeos que assistia na rede social TikTok. No conteúdo, os usuários usavam os ímãs para simular piercings na língua.





Após o sucesso da cirurgia, a criança recebeu alta no dia 19 de setembro e se recupera em casa. Aliviada com a melhora do quadro da filha, a mãe aproveitou a oportunidade para atentar outros pais. “Quero alertar pais sobre os perigos de crianças brincarem com ímãs”, disse Tanith em entrevista à “BBC”.





Em decorrência dos procedimentos, uma cicatriz de aproximadamente 10cm ficou marcada no corpo da menina.





