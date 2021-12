Governo americano distribuirá testes gratuitos para lutar contra a ômicron

A variante ômicron é, hoje, a cepa de coronavírus dominante nos Estados Unidos (foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira (21) que distribuirá milhões de testes gratuitos de COVID-19 diante do avanço da variante ômicron, que levou diversos governos a retomarem as restrições antes das festas de fim de ano.Washington também informou que doará 580 milhões de dólares adicionais a organizações internacionais para combater a pandemia em vários países, enquanto Israel anunciou novas restrições de viagem para os Estados Unidos.A variante ômicron é, hoje, a cepa de coronavírus dominante nos Estados Unidos. Na semana passada, foi responsável por 73,2% dos novos casos detectados, de acordo com dados das autoridades de saúde do país. Na semana anterior, era apenas 12,6%.Em alguns estados, como a Flórida, a proporção de ômicron chega a 95% dos casos, informaram os Centros para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos.Os EUA são o país mais afetado do mundo em números absolutos, com mais de 807.000 mortes por COVID-19.Diante de tal cenário, o presidente Joe Biden anunciará nesta terça-feira novas medidas de contenção. A Casa Branca já revelou a estratégia do presidente para lutar contra o avanço da ômicron: testes gratuitos, reforço da campanha de vacinação e equipamentos adicionais para os hospitais, mas sem restrições para a população antes do Natal."Temos as ferramentas para superar esta onda", disse um alto funcionário da Casa Branca."Não há necessidade de fechar nossas escolas, nem a nossa economia", acrescentou.O governo federal vai distribuir 500 milhões de testes gratuitos COVID-19 e pretende mobilizar mil médicos, enfermeiras e agentes de saúde militares em todo país, de acordo com a necessidade, em janeiro e fevereiro. Também ampliará o alcance da campanha de vacinação.Além disso, Washington destinará US$ 580 milhões para organizações internacionais, principalmente a Organização Mundial da Saúde (OMS), para a luta contra a covid em um momento de propagação da ômicron, informou o secretário de Estado americano, Antony Blinken.Dados preliminares sugerem que a ômicron, detectada em dezenas de países após ter sido registrada na África do Sul em novembro, pode ser mais infecciosa e ter possivelmente uma resistência maior às vacinas. Até o momento, indícios apontam, porém, que não é mais grave do que a variante delta.- "Celebrar tarde" -Diante dos temores com a propagação da ômicron, Israel voltou a adotar restrições.Um comitê parlamentar proibiu nesta terça que cidadãos e residentes viajem para os Estados Unidos, ao incluir o país em uma lista de mais de 50 nações que conta com Bélgica, Canadá, Alemanha, Hungria, Marrocos, Portugal, Suíça e Turquia.Hong Kong também endureceu as regras de entrada na ilha para pessoas procedentes do exterior, ao incluir o Reino Unido em uma lista com 12 países africanos e os Estados Unidos: os viajantes procedentes destas nações devem respeitar uma quarentena.A Holanda iniciou um novo confinamento. Paris e Londres cancelaram as festas oficiais de Ano Novo com fogos de artifício."É melhor celebrar tarde do que celebrar agora e lamentar depois", declarou na segunda-feira o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ao pedir aos países que intensifiquem os esforços para acabar com a pandemia e cancelar as celebrações de fim de ano.Na Alemanha, o governo pretende endurecer as restrições, de acordo com um projeto de lei ao qual a AFP teve acesso e que deve ser discutido em uma reunião de emergência entre o governo federal e as 16 regiões alemãs.A partir de 28 de dezembro, as pessoas vacinadas, ou que superaram a covid-19, não poderão receber em suas casas mais de dez convidados e todos deverão estar imunizados, segundo o texto. A permissão cai para um máximo de duas pessoas para os não vacinados.Os eventos esportivos, como as partidas do campeonato alemão de futebol, acontecerão sem a presença de torcedores, assim como as manifestações culturais, de acordo com outro texto. Os cinemas aceitarão apenas a presença de pessoas vacinados, ou curadas, e as casas noturnas permanecerão fechadas.A maior economia da Europa enfrenta um avanço da epidemia.- Casos em cidade chinesa -O diretor da OMS anunciou o objetivo de acabar com a pandemia no próximo ano, "garantindo que 70% da população de todos os países esteja vacinada" até meados de 2022.Os esforços foram ampliados na segunda-feira (20), depois que a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) aprovou a vacina anticovid do laboratório americano Novavax. Este imunizante usa uma tecnologia mais convencional, em comparação com as de outros fármacos já autorizados.A pandemia provocou mais de 5,36 milhões de mortes no planeta desde que a OMS detectou a covid-19 na China, no fim de dezembro de 2019.Desde então, a epidemia foi praticamente erradicada da China, graças a medidas drásticas adotadas pelo governo. Nesta terça, porém, a cidade de Xi'an (norte) iniciou uma campanha de testes para detectar o coronavírus em milhões de moradores, depois de registrar mais de 40 novos casos de covid.NovavaxASTRAZENECAJOHNSON & JOHNSON