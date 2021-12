O governo britânico liberou nesta terça-feira (21) 1 bilhão de libras (cerca de 1,32 bilhão de dólares) de ajudas para as empresas mais afetadas pelas consequências da variante ômicron do coronavírus, após semanas de pressão dos representantes do setor.



Após a disparada dos casos de covid-19 vinculados a essa variante, "as pessos estão, com razão, cada vez mais prudentes em sua vida diária, o que se reflete no nosso setor de hotelaria, entretenimento e no setor cultural durante o que é geralmente o período mais movimentado do ano", destacou o primeiro-ministro Boris Johnson em um comunicado.