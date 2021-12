México confirma 23 casos da variante ômicron no país

O México tem 23 casos confirmados da variante ômicron do coronavírus, todos com sintomas leves - informou o subsecretário de Saúde e porta-voz da estratégia do governo contra a covid-19, Hugo López-Gatell, na terça-feira (21).



"Até o momento, temos 23 amostras identificadas do mesmo número de pessoas", disse o responsável durante a conferência matinal do presidente Andrés Manuel López Obrador.



Os casos confirmados estão distribuídos na Cidade do México (16), Estado do México (6) - ambos no centro do país - e Tamaulipas (1), no nordeste. A média de idade das pacientes é de 45 anos e três são casos importados, detalha um relatório da secretaria da Saúde.



Outros três casos na capital mexicana e um no estado de Sinaloa (noroeste) são analisados para determinar se pertencem à nova variante, acrescentou.



Segundo López-Gatell, até agora, todas as pessoas confirmadas com ômicron apresentaram "sintomas leves", e "nenhuma foi internada por motivos de saúde".



"O único foi o caso inicial que anunciamos há duas semanas, que se hospitalizou de maneira voluntária para prevenir contágios", acrescentou López-Gatell.



O primeiro caso de ômicron no México foi de um cidadão sul-africano, de 51 anos, que chegou ao país em 21 de novembro e foi confirmado pelo governo em 3 de dezembro.



López-Gatell ressaltou que 70% das 23 pessoas identificadas com a variante não foram vacinadas, lembrando que a imunização é a principal medida preventiva contra o vírus.



O chanceler Marcelo Ebrard anunciou, por sua vez, que acompanhará o presidente López Obrador na reunião por videoconferência, nesta terça, com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, para tratar do avanço da ômicron na região.



No México, a pandemia se estabilizou há pelo menos três meses. O país registra um balanço total de 3,93 milhões de casos confirmados e 297.916 óbitos, segundo dados oficiais.