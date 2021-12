Médicos afirmam que líder opositor da Geórgia foi torturado na prisão

Saakashvili relatou ter sido submetido a tortura psicológica, ameaças de morte, privação de sono e abuso físico (foto: IRAKLI GEDENIDZE/POOL/AFP)

O ex-presidente preso e líder da oposição na Geórgia, Mikheil Saakashvili, desenvolveu graves problemas neurológicos devido à tortura e aos maus-tratos que sofreu na prisão, disse um conselho independente de médicos no sábado.Mikheil Saakashvili, de 53 anos, desenvolveu uma série de problemas neurológicos "como resultado de tortura, maus-tratos, falta de atendimento médico e uma prolongada greve de fome", disseram os médicos que o examinaram na prisão. Saakashvili se recusou a comer por 50 dias para protestar contra sua prisão , que ele acredita ter motivação política. A greve terminou quando o líder pró-Ocidente foi transferido para um hospital militar em estado crítico.No início de novembro, Saakashvili relatou ter sido submetido a tortura psicológica, ameaças de morte, privação de sono e abuso físico. "Fui torturado, tratado de forma desumana, espancado e humilhado", disse ele.O comunicado do conselho médico revela que ele foi diagnosticado com encefalopatia de Wernicke, uma doença cerebral potencialmente fatal, bem como transtorno de estresse pós-traumático e outras condições.Uma das médicas, a psiquiatra Mariam Jishkariani, disse à AFP que as condições que levaram à "tortura psicológica de Saakashvili podem incapacitá-lo se não receber atenção médica adequada".A Anistia Internacional chamou o tratamento recebido por Saakashvili de não apenas "justiça seletiva, mas uma aparente vingança política".Presidente da Geórgia entre 2004 e 2013, Saakashvili foi preso em 1º de outubro, logo após seu retorno secreto ao país, vindo da Ucrânia.Sua prisão alimentou a crise política no país, já agravada por denúncias de fraude por parte da oposição nas eleições legislativas do ano passado.